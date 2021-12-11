أطلقت ادارة العلاقات العامة والاعلام في قوة الاطفاء العام يوم أمس الجمعة حملة #سلامتكم_تهمنا في منطقة العبدلي بالتعاون مع بنك الكويت الوطني وتزامنا مع بداية انطلاق موسم التخييم وذلك بهدف توعية مرتادي البر وتعزيز الوعي الوقائي من خطر الحوادث التي قد تقع خلال هذا الموسم.



وتتضمن الحملة خطة شاملة لتغطية عدد من المخيمات في مختلف المناطق المسموح التخييم بها لتوزيع حقيبة توعوية متكاملة تحتوي على مطفأة حريق وكاشف للدخان وبطانية حريق وبروشورات توعوية للمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات وتقليل المخاطر الناتجة عن الحوادث ، وتستمر الحملة حتى نهاية شهر يناير من العام المقبل.



بدوره، شكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد بدر إبراهيم مساهمة بنك الكويت الوطني في دعم حملة #سلامتكم_تهمنا ودور البنك المجتمعي الداعم للحملات التوعوية التي تطلقها قوة الإطفاء العام لما لهذه الحملات من أهمية ومساهمة كبيرة في تقليل نسبة الحوادث.