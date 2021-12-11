أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون د.مشعان العتيبي قرارا وزاريا بإشهار جمعية خيرات للإغاثة والتنمية جاء فيه:



مادة 1: تُشهر جمعية خيرات للاغاثة والتنمية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية خيرات للاغاثة والتنمية:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية خيرات للاغاثة والتنمية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف إبراز وتعزيز دور دولة الكويت الريادي كمركز للعمل الانساني والعمل على زيادة الرصيد التطوعي بين المستويات العمرية وخاصة الشباب في مجالات العطاء وتحفيز الطاقات الكامنة للابداع والابتكار والمساهمة في إقامة المشروعات التي تساهم في النهضة التعليمية والتربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وكذلك الاهتمام بالدور التنموي للفئات المحتاجة بتبني المشروعات الصغيرة لرفع مستواها المعيشي ودعم الابتكار في المجتمعات الفقيرة لما له من إسهام في نهضة الشعوب، وذلك خارج دولة الكويت وإعداد البحوث والدراسات حول تجربة دولة الكويت في العمل الخيري الانساني ونشر تلك التجربة على سائر المهتمين بالعمل الخيري للاستفادة منها والمساهمة في تخفيف أعباء المتضررين والمنكوبين والنازحين من جراء الكوارث الطبيعية و الطارئة بتقديم الاغاثة العينية لهم، على أن تمارس هذه الاهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:

٭ عبدالعزيز أحمد حسن محمد

٭ عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم سالم المسيطير

٭ عبدالعزيز يوسف عبدالله محمد الكندري

٭ غازي عبدالله ذياب الحربي

٭ صالح سالم الحيمر المري

٭ فهد محمد علي الصالح

٭ فهد زايد مطلق عطوان العنزي

٭ عبدالله نعمة شاهر كريدي الشريفي الشمري

٭ بجاد مرزوق هملول مبارك العتيبي

٭ خالد مبارك محمد زريب ضافي الديحاني

٭ ناصر وسمي محمد وسمي الدوسري

٭ نجاة سيد احمد سيد عبدالله

٭ منصور معيكل سويد علي العجمي

٭ سعد فرحان نافع مطلق العنزي

٭ عبداللطيف عدنان محمد طالب محمد الملا

٭ عبدالرحمن محمد عبدالله ابراهيم الكندري

٭ عبدالرحمن عصام جاسم عبدالله علي العبيد

٭ محمد حمد محمد علي أحمد

٭ نزال عامر دويحان عامر اللبيدان الرشيدي

٭ إبراهيم بدر حسن محمد شريف محمد الكندري

مشاري فهد عبدالرحمن مشاري الدخيل

٭ حسن احمد حسن محمد

٭ عمار عبدالله حجي ابراهيم عبدالله الحمادي

٭ احمد عبدالله عبدالرحمن ابراهيم محمد الجاسر

٭ خليل ابراهيم عبدالرحمن محمد العوضي

٭ خالد علي محمد عبدالرحيم الهاشمي

٭ يونس علي حسن محمد شريف محمد الكندري

٭ عبدالهادي عبدالله عبدالهادي الراشد

٭ خالد ساير عبدالله العتيبي

٭ وليد احمد محمد عبدالله طالب الكندري

٭ مشاري عامر دويحان عامر الرشيدي

٭ عبدالله سالم مبارك يوسف مبارك المازر

٭ فالح محمد خميس محمد جالس العجمي

٭ يوسف علي حسن محمد شريف محمد الكندري

٭ عائشة ناصر محمد سعيد الهولي

٭ داود محمد احمد محمد الكندري

٭ عبدالعزيز فيصل علي عبدالله العبدالإله

٭ حمد عبدالرحمن علي ابراهيم البشر

٭ خالد علي مشعان سعيد العجمي

٭ حمد حامد مرزوق محمد الفضلي

٭ محمد بلية حمد مسفر ناصر العجمي

٭ نايف غازي شجاع صفيان العتيبي

٭ عثمان عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن محمد العوضي

٭ عبدالعزيز مصطفى أمان عبدالله

٭ يوسف احمد عبدالعزيز محمد الفلاح

٭ عبدالله محمد عبدالله الدليم

٭ ابراهيم احمد عبدالله ابراهيم الكندري

٭ عبدالله مبارك راشد شافي سعيد الهاجري

٭ مها أجبير فهد مطلق الفضلي

٭ محمد فهد عبدالرحمن محمد ابراهيم الخراز

ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الاولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.