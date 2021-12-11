تخصيص 18 مركزا صحيا لتقديم الجرعة التعزيزية, والحضور وفقا للموعد المحدد بالرسالة النصية

الجرعة التعزيزية من اللقاح التي تقدم خلال هذه الفترة هي جرعة فايزر/بيونتك, وذلك لجميع الفئات التي تنطبق عليها أخذ تلك الجرعة

في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة للتطعيمات ضد أمراض الشتاء الموسمية, أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للشريحة العمرية 6 أشهر فما فوق, حيث أوضح أن التسجيل لحجز موعد مسبق عبر رابط التطعيم في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة.

وفي سياق متصل, أوضح الدكتور السند أن الجرعة التعزيزية (الثالثة) مازالت تقدم في مركز الكويت لتطعيم كوفيد-19 في مشرف دون موعد مسبق, ونظرا لزيادة إقبال المواطنين والمقيمين الكرام على أخذ الجرعة التعزيزية, خصصت وزارة الصحة 18 مركزا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة الثالثة في الفترة المسائية من الساعة 3 إلى الساعة 9 مساء, وذلك بعد التقديم عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك, والحضور لمركز الرعاية الصحية الأولية المخصص وفقا للموعد المحدد في الرسالة النصية التي ترسل على الهاتف بعد التقديم على الطلب.

وأفاد السند بأن الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح كوفيد-19 تقدم في الوقت الحالي بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من أي منصة من منصات اللقاح, سواء كانت فايزر/بيونتك أو موديرنا أو أكسفورد أو جونسون آند جونسون, وتقدم -بعد التقييم الطبي- خلال فترة أقل من 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية لفئات الاختطار مثل مرضى السرطان وزارعي الأعضاء والخلايا الجذعية والأشخاص الذين هم على جرعات عالية من الكورتيزون ومرضى نقص المناعة.

ولفت السند إلى أن الجرعة الثالثة من اللقاح التي تقدم خلال هذه الفترة هي جرعة فايزر/بيونتك, وذلك لجميع الفئات التي تنطبق عليها أخذ تلك الجرعة التعزيزية.

التسجيل للتطعيم ضد أمراض الشتاء الموسمية

https://eservices.moh.gov.kw/SPCMS/VaccinateAppointmentsRequestar.aspx

التسجيل للقاح كوفيد-19

https://cov19vaccine.moh.gov.kw/SPCMS/CVD_19_Vaccine_RegistrationAr.aspx



التسجيل للجرعة التعزيزية (في المراكز)

https://cov19vaccine.moh.gov.kw/SPCMS/CVD_19_Vaccine_Booster_RegistrationAr.aspx

السجيل لتطعيم طريحي الفراش

https://cov19vaccine.moh.gov.kw/spcms/CVD_19_Vaccine_RegistrationBedriddenAr.aspx