كشفت دراسة حديثة أن هناك بعض أنواع الديناصورات كانت موجودة قبل 100 مليون سنة كان يمكنها الركض بسرعة 45 كيلو مترا في الساعة أثناء مصاردة فرائسها.

وأوضحت الدراسة أن نوعين من الديناصورات المفترسة التي يبلغ طولها 5 أمتار - ربما سبينوصورات أو كارشارودونتوصورات - كانا يركضان بسرعة تصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة أثناء مطاردة الفريسة في المنطقة التي تعرف الآن بشمال إسبانيا.

وذكرت الدراسة التي نقلتها مجلة "نيوز ساينتست" العلمية أنه منذ حوالي 100 مليون سنة وصل إلى المنطقة التي تعرف الآن بشمال إسبانيا اثنان من الديناصورات من ذوات القدمين إلى سرعات تصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة؛ مما يجعلهما من بين أسرع الديناصورات المعروفة، مشيرة إلى أن الاستنتاج يأتي من تحليل مسارات البصمة الأحفورية.

وكان قد تم اكتشاف عدد قليل من آثار أقدام الديناصورات ثلاثية الأصابع في الموقع في لاريوخا قبل حوالي 35 عامًا. وكشفت حاليًا الحفريات الأخرى في الموقع عن المزيد من أثار الأقدام المحفوظة. وفي المجموع، هناك خمسة آثار أقدام تشكل مسارًا قصيرًا ومسارًا ثانيًا من سبعة آثار أقدام.

ويعود مصدر الآثار لاثنين من الديناصورات متوسطة الحجم، يبلغ طول أحدهما حوالي 2 متر والآخر ما بين 4 إلى 5 أمتار، والتي ربما كانت تنتمي إلى عائلة سبينوصور أو عائلة كارشارودونتوصور من "وحشيات الأرجل"، ديناصورات ذات مخالب.

وقامت أنجيليكا توريسيس من جامعة لاريوخا وزملاؤها بتحليل آثار الأقدام، ولا سيما المسافة بين آثار الأقدام المتتالية التي صنعتها نفس الساق، أو طول الخطوة. ثم قاموا بتوصيل المعلومات بالمعادلات التي تم عرضها سابقًا لوصف العلاقة بين طول الخطوة والسرعة عبر مجموعة من الفقاريات، بما في ذلك البشر الذين يركضون.

وكشف هذا أن الديناصورات كانت من بين أسرع الديناصورات التي نعرفها. وتم صنع المسار الأول بواسطة ديناصور تسارعت سرعته تدريجيًا إلى 37 كيلومترًا في الساعة، بينما كان الزاحف الثاني يتحرك بسرعة تصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة مع تغييرات مفاجئة في السرعة، مما يشير إلى أنه غيّر اتجاهاته أثناء سيره. ويُعتقد أن أسرع الديناصورات، والتي ينتمي معظمها إلى مجموعة من الحيوانات الشبيهة بالنعام تسمى أورينثوميميدس، قد وصلت إلى سرعات قصوى تبلغ 48 كيلومترًا في الساعة.