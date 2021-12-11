تطلق شركة "بلو أوريجين" رحلة قصيرة إلى الفضاء تحمل على متنها إبنة أول رائد فضاء أمريكي، ومقدم برامج تلفزيونية، وأربعة أشخاص آخرين.

وتنطلق الرحلة على متن صاروخ " نيو شيبرد"، المملوك لشركة "بلو أوريجين"، التي تعود إلى جيف بيزوس، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون"، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان.

وستكون لورا شيبرد تشيرشلي، إبنة رائد الفضاء آلان شيبرد، من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، والذي سافر إلى الفضاء في عام 1961، ومقدم البرامج التلفزيونية مايكل ستراهان، ضيفي شرف "بلو أوريجين" أثناء الرحلة.

أما الأربعة الآخرون، فقد دفعوا مقابل الرحلة، وهم مهندس الفضاء ديلان تايلور، والمستثمر إيفان ديك، ورائد التكنولوجيا لين بيس وإبنه كاميرون. ولم تفصح "بلو أوريجين" عن التكلفة التي دفعها كل منهم.

وقامت الشركة حتى الآن بإطلاق رحلتي فضاء مأهولتين، من ولاية تكساس الأمريكية، استمرت كل منهما عشر دقائق. كانت الرحلة الأولى مطلع تموز/يوليو الماضي، وكان على متنها بيزوس نفسه وشقيقه ماركو الذي يبلغ من العمر 82 عاما، وهو طيار أمريكي سابق، بالإضافة إلى مواطن هولندي يبلغ من العمر 18 عاما.

وانطلقت الرحلة الثانية في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، وكان على متنها الممثل الكندي المخضرم، ويليام شاتنر، الشهير بدور كابتن كيرك في مسلسل "سار تريك"، والمهندس السابق في ناسا كريس بوشويزن، ورائد الأعمال جلين دو فرايز، وأودري باورز، نائب رئيس مجلس إدارة "بلو أوريجين".