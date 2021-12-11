كرمت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي أمس الجمعة، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنان أحمد بدير؛ في إطار مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته ال22 والذي تحل مصر كضيف شرف به.

وسلمت الوزيرة التونسية بمشاركة وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم درعي التكريم للفنانين، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بقاعة مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة (الشاذلي القليبي) بحضور السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس ولفيف من المسئولين والفنانين والمبدعين التونسيين ومن بينهم الفنانة الهام شاهين.

وكانت مديرة أيام قرطاج المسرحية نصاف بن حفصية قد أعلنت في وقت سابق أن اختيار مصر كضيف شرف لهذه الدورة يأتي تماشيا مع سياسة الدولتين التونسية والمصرية بشأن إعلان 2021-2022 عاما للتبادل الثقافي بينهما.

وتشارك مصر بعرض "آه كراميلا" من إخراج أشرف علي ضمن المسابقة الرسمية في المهرجان وسيتم عرضه غدا على مسرح الريو، كما تشارك أيضا بعرض موزاي وهو "ليلتكم سعيدة" من إخراج خالد جلال والذي أقيم بالمسرح البلدي وحظى بإعجاب وحضور كبير من الجمهور التونسي والعربي.

كما يشارك في لجنة التحكيم الدولية الدكتور سامح مهران من مصر الذي كتب عدة مسرحيات حصدت جوائز في مهرجانات عربية دولية منها "الطوق والأسورة" الفائز بجائزة العمل المتكامل لأيام قرطاج المسرحية 2019.

ويعد مهرجان أيام قرطاج المسرحية حدثا ثقافيا هاما كان قد تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19" التي أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها تونس.

وتعود أيام قرطاج المسرحية هذا العام لتستعيد جمهورها وتستقبل ضيوفها وتبعث الحيوية في القاعات وذلك بعد احتجاب قسري وغياب اضطراري فرضهما الوضع الصحي الاستثنائي سابقا، فهذه الدورة الجديدة ترفع تحدي التجديد وتحمل على عاتقها هاجس التطوير في دعوة لعشاق المسرح بأن يلتفوا حول المسارح وأن يقبلوا على مشاهدة العروض بكثافة وشغف.