أظهرت دراسة علمية مشتركة أنجزتها وزارة الصحة التونسية بالتعاون مع مكتب تونس لمنظمة الصحة العالمية، أن التدخين يتسبب في وفاة 13 ألفا و200 تونسي سنويا بينهم 2600 شخص يموتون سنويا نتيجة تعرضهم للتدخين السلبي.

ووفقا لهذه الدراسة التي تم الإعلان عن نتائجها خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة التونسي علي مرابط بحضور ممثل عن مكتب تونس لمنظمة الصحة العالمية، فإن حصيلة الوفيات الناتجة عن التدخين في تونس تمثل 20 % من إجمالي الوفيات المُسجلة سنويا في البلاد.

وكشفت الدراسة أيضا أن تونس تُسجل بمعدل وفاة واحدة نتيجة التدخين السلبي مع كل خمس وفيات لدى المدخنين.

وأكد وزير الصحة التونسي أن التدخين يمثل أحد عوامل الوفاة التي يمكن تفاديها من خلال الوقاية الأولية للحد منه ومن الأمراض التي يتسبب فيها والتي تمثل السبب الأول للوفاة.

وحذر من أن التدخين يعد من أهم أسباب الأمراض غير السارية في تونس التي تتسبب في أكثر من ثلثي جملة الوفيات وتستهلك أكثر من ثلثي ميزانية العلاج بوزارة الصحة.

وتبلغ نسبة التدخين في تونس عند الذين سنهم 15 سنة فما فوق 25.1 %، وترتفع لدى الرجال الذين تصل نسبة المدخنين في صفوفهم الى حوالي النصف في حين لا تتجاوز 2.6 % للإناث.

وتقترب الكلفة الإقتصادية للتدخين من ملياري دينار (684.931 مليون دولار) سنويا، أي ما يُعادل 1.8 % من إجمالي حجم الناتج الداخلي التونسي خلال العام 2019.

وتتوزع هذه النفقات بواقع حوالي 146 مليون دينار على الإنفاق الصحي، و1.9 مليار دينار خسائر في الإنتاجية الإقتصادية بسبب الوفيات المُبكرة وسوء صحة العمال