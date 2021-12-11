كشفت إدارة مهرجان سالزبورج النمساوي ، أن حقبة الصراعات والاضطرابات العالمية التي سادت بدايات القرن العشرين ستلقي بظلالها على برنامج المهرجان المقرر في صيف عام .2022

ويعود تاريخ ثلاثة من معزوفات الأوبرا الجديدة التي تم الإعلان عنها بوصفها إنتاج جديدة، في الأصل إلى عام .1920

وسيقوم أسميك جريجوريان بغناء الأدوار القيادية الثلاثة المختلفة في أوبرا ثلاثية الموسيقار الإيطالي جياكومو بوتشيني (إيل تريتيكو).

وسيقوم المخرج باري كوسكي، وهو من ناحية بايروث وسالزبورج القديمة، بإنتاج أوبرا "كاتا كابانوفا" للمؤلف الموسيقي التشيكي ليوش يناتشك.

وأخيرا، سيعرض الموسيقار اليوناني الروسي تيودور كورنتزيس أوبرا "قلعة اللحية الزرقاء" للمؤلف الموسيقي المجري بيلا بارتوك، والتي سيتم تقديمها جنبا إلى جنب مع أوبرا الموسيقار الألماني كارل أورف (مسرحية في نهاية الزمن) من سبعينيات القرن الماضي.

وسيركز البرنامج المسرحي في سالزبورج بشكل تقليدي على عرض مسرحية "جيدرمان" (إيفريمان) للكاتب المسرحي النمساوي هوجو فون هوفمانستال، الذي سيفتتح المهرجان في 18 تموز/يوليو.

وسيظل البرنامج الذي يضم 174 عرضا قيد التحفظ، كما كان الحال في العامين السابقين ، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).