كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن تكلفة انسحاب الجيش البريطاني من ألمانيا تزيد على 2 مليار جنيه استرليني، وذلك بعد أسابيع من إعلان الوزارة عن عودة القوات إلى بريطانيا.

وفي رد مكتوب على كيفان جونز، عضو البرلمان عن نورث دورهام، قال وزير القوات المسلحة جيمس هيبي "منذ عام 2010 وحتى اليوم، بلغت التكلفة نحو 1ر2 مليار جنيه لخروج الجيش البريطاني من ألمانيا".

وبشكل تقريبي، كان هناك 20 ألف جندي بريطاني يتمركزون في ألمانيا في عام 2010، عندما أعلنت الحكومة عن سحب هذه القوات بحلول عام 2020 في إطار المراجعة الدفاعية من الحكومة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقد اكتملت عملية الانسحاب في شباط/فبراير 2020 لكن لازال هناك مئات قليلة من الجنود في ألمانيا.