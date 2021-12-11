بعد تأجيل أول هذا العام بسبب الأزمة الصحية، أرجئ مهرجان السيرك الدولي في مونت كارلو بنسخته الخامسة والأربعين التي كان مقررا إقامتها الشهر المقبل إلى العام 2023، على ما أعلن المنظمون.

وأوضح المنظمون في بيان أن "لجنة تنظيم مهرجان السيرك الدولي في مونت كارلو (...) تأسف لإعلامكم بانها بسبب الوضع الصحي في العالم، أرجئت النسخة الخامسة والأربعين من مهرجان السيرك إضافة إلى المسابقة العاشرة لفناني السيرك الشباب +نيو جينيريشن+ إلى كانون الثاني/يناير 2023".

وقال نائب رئيس المهرجان أورس بيلز لوكالة فرانس برس "قومنا الوضع" خلال اجتماع "مع حكومة الإمارة (موناكو) وبالاتفاق معها، خلصنا إلى أن المخاطر كبيرة ونريد إجراء الاحتفالات في ظروف طبيعية نوعا ما".

ويُقدّم هذا المهرجان على أنه أكبر حدث للسيرك في العالم ويشارك فيه أكثر من مئتي فنان من 20 بلدا مختلفا.