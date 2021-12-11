زادت صادرات غرفة صناعة عمان، بنسبة 16 % خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، مدفوعة بارتفاع صادرات غالبية القطاعات الصناعية.

ووفق إحصائية للغرفة أوردتها وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم السبت ، سجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا في صادرات منتجاتها خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي، باستثناء قطاعي الجلديةوالمحيكات والعلاجية واللوازم الطبية حيث تراجعت بنسبة 8 و 9 % على التوالي.

ووصلت صادرات الغرفة بالأشهر الــ 11 الماضية من العام الحالي، إلى 792ر4 مليار دينار، مقابل نحو 141ر4 مليار دينار للفترة نفسها من عام .2019

وحسب الاحصائيات ، استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية والهند والسعودية والعراق، على غالبية صادرات صناعة عمان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 805ر2 مليار دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 256ر1 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 057ر1 مليار دينار، والهندسية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات 572 مليون دينار.