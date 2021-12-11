قال مدير مركز"جاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة، ألكسندر جينتسبيرج، إن المرضى الذين وصلوا روسيا من جنوب إفريقيا ويعانون من الإصابة بمتحور "أوميكرون" قد تم تطعيمهم سابقا وأعراض مرضهم خفيفة.

وأضاف جينتسبيرج في تصريح، أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم السبت :"لا توجد حالات خطيرة، وهؤلاء المرضى في المستشفى حاليا، فقد تم بالفعل تحصين المرضى باللقاح في وقت سابق".

يُذكر أن السلطات الصحية الروسية أعلنت في وقت سابق أن اثنين من المواطنين الروس القادمين من جنوب إفريقيا ثبتت إصابتهم بالمتحور "أوميكرون" بعد إجراء اختبار PCR.