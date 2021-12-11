كشفت دراسة إحصائية نشرت في باريس ، أن عدد المزارع في فرنسا، التي تحتل المرتبة الأولى فيالاتحاد الأوروبي للإنتاج الزراعي، تقلص بواقع الخمس في غضون عقد من الزمان.

وأوضحت الدراسة أنه في الفترة من عام 2010 إلى عام 2020، انخفض عدد المزارع بنسبة 21 %، ولكن مساحة الأراضي المستخدمة للأغراض الزراعية انخفضت بنسبة 1 % فقط في الفترة ذاتها.

وفي المقابل، زادت مساحة الأرض لكل مزرعة في جميع القطاعات، ومن بينها زراعة الكروم، وهي من الأهمية بمكان لفرنسا.

وأوضحت الدراسة الإحصائية أن 12% من المزارع الفرنسية أصبحت مزارع عضوية الآن ، بزيادة ثماني نقاط مئوية منذ عام .2010 وانخفض عدد مزارع المحاصيل بصورة أقل بكثير من عدد مزارع الماشية والألبان.

وفي عام 2020، بلغ إجمالي الإنتاج الزراعي في فرنسا 3ر76 مليار يورو (نحو 3ر86 مليار دولار)، وفقا لبيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات. وجاءت ألمانيا في المركز الثاني (6ر57 مليار يورو)، تليها إيطاليا (8ر56 مليار يورو).