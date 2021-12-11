رجح مطار هيثرو في لندن أن يرتفع عدد المسافرين عبر المطار خلال العام المقبل إلى حوالي نصف معدلات ما قبل انتشار كورونا، في ظل استمرار تأثير الجائحة على أسواق السفر حول العالم.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا لمطار هيثرو جاء فيه أن عدد المسافرين خلال العام المقبل سيصل، على الأرجح، إلى 45 مليون راكب، مقابل الرقم القياسي الذي وصل إلى 81 مليون راكب في عام 2019، عندما كان هيثرو هو أزحم مطار في أوروبا.

وتأثرت حركة السفر الجوي في العالم في ظل القيود التي تفرضها الحكومات وإجراءات الاختبارات والحجر الصحي التي تهدف للسيطرة على متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

وذكر مطار هيثرو، الذي يعتمد على حركة السفر عبر القارات، والتي سجلت أبطأ معدل تعافي من الأزمة، أنه شهد أعلى معدلات الغاء من جانب المسافرين على درجة رجال الأعمال، وسط المخاوف من تعرض الركاب للاحتجاز في الخارج بسبب قيود كورونا.

وتراجعت حركة السفر عبر المطار في تشرين ثان/نوفمبر بنسبة 60 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، رغم إعادة فتح الحدود الأمريكية أمام غير المواطنين في مطلع الشهر، رغم أنه كان من المتوقع أن يعطي هذا القرار دفعة قوية للمطار.

واجتذب مطار هيثرو 3ر16 مليون راكب خلال الشهور الـ11 الأولى من العام، مما يشير إلى أن إجمالي عدد الركاب خلال العام بأسره قد لا يتجاوز 20 مليون شخص، مقابل 22 مليون راكب العام الماضي.