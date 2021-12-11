حذرت الشرطة الاتحادية الأسترالية من عصابات إجرامية تحاول إرسال ملايين الطرود التي تحتوي على المخدرات غير الشرعية عبر البريد خلال موسم العطلات.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان صدر اليوم السبت إن "مروجي المخدرات يرون أستراليا كسوق مربحة بسبب الطلب القوي على المخدرات والأسعار المرتفعة التي يدفعها المستخدمون".

وأوضحت الشرطة أنه "للأسف، هناك حالة وفاة في المجتمع الأسترالي تقريبا جراء استهلاك كل 2 كيلوجرام من الهيروين، وحالة وفاة لكل 91 كيلوجراما من الميتامفيتامين يتم تعاطيه وكل 81 كيلوجراما من الكوكايين".

ومن المقرر أن تعمل ثلاث فرق في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع المقبلة، مع توقع حدوث زيادة كبيرة في عدد الطرود المرسلة إلى أستراليا.

وتم تشكيل قوة مهام لمكافحة الاتجاه المتزايد من عصابات الجريمة المنظمة للتحول إلى إرسال كميات كبيرة من الطرود خفيفة الوزن عبر الشحن الجوي وأنظمة البريد.