يكافح مربو الدواجن في جميع أنحاء العالم موجة أخرى شرسة من حالات الإصابة بمرض انفلونزا الطيور ،مما ينذر بخطر ارتفاع اسعار الدواجن وانتاج عدد أقل من البيض خارج المزارع.

ووفقا لبيانات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، شهدت اكثر من 40دولة في أوروبا وآسيا وأفريقيا موجات من تفشي المرض منذ شهر أيار/مايو الماضي.

وقالت المنظمة إن المرض يهدد برفع أسعار الغذاء التي اقتربت من أرقام قياسية، ويزيد الأعباء على الأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار سلع أخرى،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج أنه تم إعدام الملايين من الطيور في أوروبا في الشتاء الماضي بسبب الفيروس.

وتتزايد الحالات هذا العام قبل الموعد المعتاد ، مما يرغم دولا مثل المملكة المتحدة على وضع الطيور داخل حظائر لحمايتها من المرض.