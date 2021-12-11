

محمد الجلاهمة



لا أحد فوق القانون وبغض النظر عمن يدير المصنع المخصص للخمور انطلقوا بقوة من الأمن العام مدعومة من قوة المباحث واتخذوا كل الاجراءات القانونية، هذه كانت رسالة وجهها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالوكالة اللواء عبدالله العلي الى مدير عام مديرية امن الجهراء اللواء سالم الأحيمر، ودخلت تعليمات وكيل قطاع الامن العام حيز التنفيذ مباشرة في ساعة متأخرة من فجر السبت، حينما توجهت قوة من مديرية امن الجهراء الى منزل في منطقة الصليبية وكانت اولى المفاجآت ان من يدير المصنع هو عسكري من غير محددي الجنسية ويعمل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أما مساعداه فهما من الجنسية النيبالية.



والمفاجأة التانية هي العثور على عدد 2 سلاح ناري نوع جولت و100 طلقة و4 كلبشات خاصة بالمتهم الاول الى جانب خمور مستوردة وأخرى محلية.



واستنادا الى مصدر امني فإن معلومات وردت الى قطاع الأمن العام عن استغلال منزل في الصليبية لتصنيع المواد المسكرة ليتم تجهيز قوة وتنفيذ المداهمة بالتنسيق مع مباحث الصليبية وضبط العسكري وهو من مواليد 1967 الى جانب نيباليين، الأول من مواليد 1997 والثاني من مواليد 1994 والتحفظ على السلاحين والطلقات والكلبشات الى جانب التحفظ على 26 رأس أغنام و8 بطول مستوردة، و40 كيسا بداخلها قنينات بها مواد مسكرة جاهزة للبيع و200 كيس بها سكر و40 أداة للتقطير و50 خيشة بها مواد تدخل في تصنيع الخمور وكميات كبيرة من الخمور المعبأة، فيما تم وضع حراسة على المنزل لاستكمال الاجراءات القانونية.