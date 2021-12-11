يعتزم الاتحاد الألماني لكرة القدم تقديم دعم مالي إلى مؤسسات على صلة بكرة القدم، بالإضافة إلى مؤسسة المعونة الرياضية الألمانية، بإجمالي 7ر4 مليون يورو (3ر5 مليون دولار).

وذكر الاتحاد الألماني أن التمويل يأتي من أرباح العمليات التجارية.

وسيؤول الجزء الأكبر من هذه الأموال، بواقع 2ر2 مليون يورو، لمؤسسة إيجيديوس براون التابعة للاتحاد الألماني، وستذهب مليون يورو لرابطة الدوري الألماني.

وستخصص 100 ألف يورو لمؤسسة روبرت إنكه، التي تم تسميتها باسم حارس ألمانيا السابق، والتي تهدف لزيادة الوعي بالاكتئاب وتساعد الأشخاص الذين يعانون من المرض.