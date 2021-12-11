خلص بحث جديد إلى تعرض حوالي ثلثي الأنواع في عمق البحار لخطر الانقراض.

وأظهرت الدراسة التي أجراها أكاديميون من "جامعة الملكة" في بلفاست، إضافة 184 نوعا من الأسماك في عمق البحار إلى "القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالأنقراض"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وتضم القائمة الحمراء التابعة للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة فئات معرضة لخطر الانقراض معترفا بها على المستوى العالمي، وتستخدم لتعزيز الوعي بشأن الحاجة للحفاظ على الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالأنقراض.

وجرى إدراج أكثر من 140 ألف نوع في القائمة الحمراء، وأقل من 15 % من البيئات البحرية، دون أعماق البحار التي تعاني من نقص الدراسات التي تتناولها بسبب العمق الكبير وبعد المسافات.

وقالت الباحثة الرئيسية، طالبة الدكتوراه بالجامعة، إلين توماس، إن الدراسة الجديدة ركزت على تقييم الأنواع الموجودة في الفتحات الحرارية المائية.

وأضافت: "ركزنا في دراستنا على الرخويات، بوصفها إحدى المجموعات السائدة في بيئات الفتحات، واستكمالا لتقييم الحلزون ذي القدم الحرشفية على أنه معرض للخطر في 2019".

وطبق الباحثون معايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لتقييم خطر انقراض كل أنواع الرخويات المعروفة من الفتحات الحرارية المائية.

ووجد الباحثون أنه من الـ184 نوعا التي جرى تقييمها، هناك 62 % منها مدرجة على أنها مهددة بالانقراض؛ 39 معرضة لخطر بالغ و32 للخطر و43 في وضع ضعيف.

ونشرت الدراسة التي تحمل عنوان "قائمة حمراء عالمية للرخويات في الفتحات الحرارية المائية" مجلة "فرونتيرز إن مارين ساينس". وأجريت الدراسة بدعم من المعهد البحري.

وأضافت توماس: "نحو ثلثي الرخويات مدرج على أنه مهدد وهو ما يؤكد الحاجة إلى حماية تلك الأنواع من الانقراض ".