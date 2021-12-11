أكدت وزارة الصحة النمساوية، أن التطعيم الإجباري فى البلاد سوف يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه خلال أسبوعين سيتم إعطاء موعد للتطعيم بالبريد لجميع الذين لم يتم تطعيمهم واعتبارًا من 15 مارس المقبل سيواجه رافضو اللقاح غرامات كبيرة تصل إلى 3600 يورو.

وقال مدير اللقاحات في وزارة الصحة النمساوية فرانز جيرهارد بيتش، -في تصريح صحفي- إن الوزارة تستهدف نحو مليون و650 ألف شخص يصرون على رفض التطعيم الإلزامي.

وأشار إلى أن الوزارة استعدت أيضا لاحتمال أن يقوم هؤلاء برفع دعاوى قضائية ضد التطعيم الإجباري، معتبرا أن هذا سيكون عبئا إداريًا غير مسبوق، لافتا إلى أن عدم دفع الغرامات سيقود إلى تطبيق عقوبة السجن.