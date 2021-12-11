قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيطالية تعتزم تخصيص تمويلات إضافية لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشتاء الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي ناقشت تخصيص جزء كبير من المبلغ الذي وفرته خلال العام الحالي، والذي يزيد على 3 مليارات يورو (4ر3 مليار دولار) لحماية المستهلكين من ارتفاع قيمة فواتير التدفئة خلال الشتاء.

وبحسب المصادر فإن هذه المخصصات ستكون إضافة إلى حوالي ملياري يورو تم رصدها في ميزانية العام المقبل و800 مليون يورو قررت الحكومة الإيطالية بالفعل تخصيصها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن الأموال الإضافية خلال الأيام المقبلة.

كانت الحكومة الإيطالية قد خصصت في حزيران/يونيو الماضي 2ر1 مليار يورو وفي أيلول/سبتمبر الماضي أكثر من 3 مليارات يورو للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، كما طالب دراجي وهو رئيس سابق للبنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مشتركة متوسطة المدى لعلاج أزمة ارتفاع أسعار الطاقة.