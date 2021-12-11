

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الأعاصير التي ضربت عدة ولايات وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مؤكدا سموه تعاطف دولة الكويت مع البلد الصديق وراجيا سموه أن يتمكن المسؤولون من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية متمنيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الأعاصير التي ضربت عدة ولايات راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.