نوعان من الأطعمة «الصحية» تحتاج إلى تجنبهما لخفض ضغط الدم



نعلم جميعا أن السكر يسبب السمنة، ولكنه أيضا متورط في ارتفاع ضغط الدم. إنه يعطل عملية التمثيل الغذائي، على سبيل المثال عن طريق التسبب في إفراز جسمك للكثير من الأنسولين واللبتين، ما يقلل من إفراز الكلى للصوديوم والماء ويسبب انقباض الأوعية الدموية، فبعض الأطعمة والمشروبات قد تبدو صحية، ولكن قد تحتاج في الواقع إلى استبعادها من نظامك الغذائي.



وعلى سبيل المثال، قد يبدو عصير الفاكهة خيارا صحيا، «لكن قد يحتوي على كمية من السكر مثلها مثل المشروبات الغازية التي لا تعتمد على نظام غذائي».



وتقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه لخفض ضغط الدم المرتفع، يجب عليك فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادته، وممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل الكافيين، والإقلاع عن التدخين.



أما إذا شخصت إصابتك بارتفاع ضغط الدم، فقد يوصي طبيبك بتناول دواء واحد أو أكثر لإبقائه تحت السيطرة.

وعلى الرغم من أنه قد لا يكون دائما ناتجا عن سبب أساسي، إلا أنه في حالة واحدة من كل 20 حالة يحدث ارتفاع ضغط الدم نتيجة لحالة صحية أساسية أو تناول دواء معين.



ويجب فحص ضغط الدم لدى البالغين الأصحاء الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، على الرغم من أن الموقع الصحي يقول إذا كنت معرضا لخطر متزايد من ارتفاع ضغط الدم، فيجب عليك فحص ضغط الدم كثيرا.

عن «اكسبريس البريطانية»

