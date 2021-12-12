يواجه كثيرون صعوبة كبيرة في إدارة أموالهم، وقد يجد البعض أنفسهم غارقين في الديون رغم أنهم يتقاضون راتبا جيدا، مما يستلزم وقفة مع النفس بشأن الإنفاق، فمن المهم أن يكون الشخص واثقا من أنه قادر على تحمل تكلفة أي شيء يرغب في شرائه.



ولا تتطلب إدارة الأموال بحكمة، أن يكون الأفراد خبراء في الرياضيات، فمن خلال طرق بسيطة يمكن للأشخاص إدارة أموالهم بشكل أفضل، وفيما يلي نقدم لك 10 أفكار بسيطة لإدارة أموالك بشكل أفضل:



1- وضع ميزانية



لا يضع العديد من الأشخاص ميزانية، لعدم رغبتهم في القيام بعملية تحديد النفقات وكتابة الأرقام، والتي يعتقدون من وجهة نظرهم أنها مملة، لكن وضع ميزانية له فائدة كبيرة، ولا يستغرق سوى بضع ساعات كل شهر.



2- الالتزام بالميزانية الموضوعة



لن تكون الميزانية ذات جدوى إذا وضعها الشخص ولم يستخدمها أو يلتزم بها، فمن المهم أن يرجع الأشخاص إلى الميزانية التي وضعوها كل حين لمساعدتهم في اتخاذ قرارات الإنفاق الخاصة بهم بحكمة، ومن المهم أيضا تحديث الميزانية بعد سداد الفواتير، فذلك يساعد الأشخاص على معرفة مقدار الأموال التي يمكنهم إنفاقها.



3- وضع حد معين للنفقات



بعد خصم الميزانية من الدخل يتبقى جزء من الأموال، والذي يمكن أن يستخدمه الشخص للترفيه والتسلية، ولكن يجب أن يضع حدا للمبلغ الذي يمكنه إنفاقه، ولا ينفق المبلغ المتبقي كاملا.



4- تتبع الإنفاق



تتراكم المبالغ التي يتم إنفاقها على عمليات الشراء الصغيرة بسرعة، وقد تتسبب في تجاوز الميزانية الموضوعة، لذلك من المهم تتبع النفقات وتدوين المشتريات، لتحديد العناصر التي يكثر الإنفاق عليها.



5- تجنب التورط بفواتير شهرية جديدة



يعتقد العديد من الأشخاص أن البنك لن يوافق على منحهم قرضا أو بطاقة ائتمان إلا إذا كانوا قادرين على سداد ديونهم، إلا أن البنك يعرف فقط دخل الأشخاص، والالتزامات المالية الخاصة ببطاقات الائتمان، وليس الالتزامات المالية أو الديون الأخرى التي قد لا يستطيع الشخص سدادها في الوقت المحدد، لذلك من المهم أن يفكر الأفراد جيدا قبل شراء أي شيء يتطلب دفع فواتير شهرية.



6- الحرص على الشراء بأفضل الأسعار



أصبح بإمكان الأشخاص الآن مقارنة أسعار المنتجات والخدمات عبر الإنترنت بكل سهولة، ومن الممكن استخدام هذه الميزة للشراء بأقل الأسعار، وتوفير المزيد من الأموال.



7- الادخار للمشتريات الكبيرة



عندما يؤجل الشخص شراء المشتريات الكبيرة، فإنه لا يمنح نفسه فقط فرصة لادخار الأموال بدلا من أخذ قروض أو الاستدانة، ولكنه أيضا يمنح نفسه الوقت لتقييم ما إذا كانت عملية الشراء ضرورية أم لا، وأيضا يكون لديه وقت كاف لمقارنة الأسعار.



8- الحد من الشراء باستخدام بطاقات الائتمان



عندما تنفد الأموال النقدية، فإن أول شيء يلجأ إليه معظم الأشخاص هو استخدام بطاقات الائتمان دون التفكير فيما إذا كان بإمكانهم دفع الديون أم لا، لذلك من المهم مقاومة الرغبة في استخدام بطاقات الائتمان في عمليات الشراء التي لا يمكن تحمل تكلفتها.



9- الادخار بانتظام



يمكن أن يساعد إيداع الأموال في حساب التوفير كل شهر في ادخار مبلغ كبير بمرور الوقت، ويمكن أن يتم تحويل الأموال تلقائيا من الحساب الجاري إلى حساب التوفير شهريا، دون أن يضطر الشخص إلى إجراء عملية التحويل.



10- التدريب الجيد



قد لا يكون الشخص في البداية معتادا على التخطيط وتأجيل المشتريات حتى يصبح قادرا على تحمل تكاليفها، لكن كلما جعل هذه العادات جزءا من حياته اليومية، كان من الأسهل عليه إدارة أمواله بشكل أفضل.