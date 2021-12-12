كشفت شركة انوفست عن توقيع إحدى شركات المجموعة لاتفاقية تطوير منتجع دانات، حيث تم توقيع الاتفاقية بين الشركة الاولى الخليجية للعقار وشركة سمو القابضة، وهي شركة تطوير كبيرة مقرها المملكة العربية السعودية، فيما تعد شركة انوفست مستثمرا رئيسيا بالشركة الاولى الخليجية للعقار المالك لأرض منتجع الدانات.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن حفل التوقيع أقيم في مقر شركة سمو القابضة في الخبر بالمملكة العربية السعودية، وحضره رئيس مجلس إدارة سمو القابضة عايض بن فرحان القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة سمو القابضة سعيد النهدي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الاولى الخليجية للعقار د.عبدالعزيز الدخيل، وعضو مجلس إدارة الشركة الأولى الخليجية للعقار عبدالعزيز السند، كما حضر حفل التوقيع كل من الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست ياسر الجار، ورئيس الاستثمار بشركة إنوفست طلال الملا.

تجدر الإشارة إلى أن منتجع دانات يقع على شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ مساحة الأرض التي يقع عليها المنتجع مليون متر مربع أي ما يقرب من 1.25 كيلومتر من الواجهة البحرية المفتوحة.

ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الاتفاقية، التي تبلغ قيمة مبيعاتها المقدرة بـ 820 مليون ريال سعودي، ما يقرب من 36 شهرا قبل التسليم النهائي للأعمال، وستكون نقطة الانطلاق لإنشاء منتجع دانات كوجهة سكنية وسياحية فاخره تتألف من فيلات وشقق، بالإضافة إلى إقامة فندقية ومجموعة كاملة من الخدمات الترفيهية والبحرية.