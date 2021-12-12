أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم 21 لسنة 2021 الخاص بإنشاء مجلس دبي، وذلك بهدف استشراف وتطوير الأجندة التنموية المستقبلية للإمارة بما يضمن ترسيخ تنافسيتها وريادتها إقليميا ودوليا، وتعزيز جاذبيتها العالمية كواحدة من أكثر المدن المفضلة للعيش والعمل.



وأكد الشيخ محمد بن راشد «أن الإدارة الحكومية في تغير مستمر لمواكبة التغيرات العالمية وسرعة الحكومات في اتخاذ القرارات هو تسريع لمسيرة النمو بشكل كبير»، بحسب نقلته عن سموه وكالة أنباء الامارات الرسمية «وام» في بيان أمس.



وأضاف: «لدينا مسارات متنوعة في إدارة مسيرتنا التنموية بهدف رفع كفاءة وتنافسية عملنا الحكومي».



ويرأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مجلس دبي، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه التي تتمحور حول تحديد الملامح والتوجهات المستقبلية للإمارة.



ويهدف المجلس إلى صياغة الأجندة التنموية المستقبلية لإمارة دبي وتطويرها على النحو الذي يضمن تنافسيتها العالمية، ويعزز من ريادتها وجاذبيتها وذلك من خلال إطلاق المشاريع الكبرى النوعية والمبادرات التحولية وغير الاعتيادية للإمارة والتي يعتمدها المجلس، بهدف إحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطنيها وساكنيها وزائريها.



ووفقا لوكالة «وام»، يترأس مجلس دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا، ويضم في عضويته كلا من: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد عبدالله القرقاوي، ومطر محمد الطاير، والفريق طلال حميد بالهول، وعبدالله محمد البسطي، وسعيد محمد الطاير، والفريق عبدالله خليفة المري.



وبحسب قانون إنشاء مجلس دبي، يكلف بالإشراف على المسار التنموي «مفوض عام» يتم تعيينه بموجب قرار من الرئيس.. ويشتمل المسار التنموي على عدد من الجهات التي يتم تحديدها بموجب قرار التعيين.



ويقوم المفوض العام بالإشراف على أعمال المسار التنموي وتسيير شؤونه، والعمل على ضمان تحقيق أفضل المستويات العالمية.



ويقوم نواب الرئيس بمتابعة الأداء العام للمسار التنموي وما به من مشاريع وخطط تحولية، فضلا عن الإشراف على المفوض العام ومدراء المشاريع وتقييم أدائهم.



ونص قانون إنشاء مجلس دبي على أن يتولى المكتب التنفيذي القيام بمهام الأمانة العامة وتقديم الدعم اللازم للمجلس ومعاونته في أداء مهامه، وذلك بما يشمل الدعم الإداري والفني وإعداد القرارات والتوصيات وإجراء البحوث.



ويتولى رئيس المكتب التنفيذي أو من يفوضه القيام بمهام الأمين العام لمجلس دبي على أن يقع ضمن اختصاصاته الإشراف العام على قيام الأمانة العامة بإنجاز المهام المنوطة بها في سبيل دعم المجلس وتمكينه من تحقيق أهداف.



من جهة أخرى، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن «حكومة دبي أصبحت أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم».



وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، على حسابه في «تويتر» أمس: «فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم … صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وجه بأن يتم انجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة».