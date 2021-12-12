خياران من المحركات ثلاثية الأسطوانات الأول بشاحن توربيني سعة 1 ليتر بقوة 97 حصاناً والثاني بسعة 1.2 ليتر بقوة 87 حصاناً

تمزج بين رحابة المقصورة بتصميمها اللافت والارتباط الموثوق بين ميزات القدرة على المناورة والسلامة والثبات من أجل راحة أكبر



في إطار سعيها إلى طرح مركبة عملية بشكل استثنائي تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، أطلقت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وتويوتا المركبة الجديدة «رايز» في الكويت، حيث تتسم السيارة بمستويات استثنائية من الاقتصاد في استهلاك الوقود، والقدرة على المناورة، إلى جانب التصميم المتميز، ورحابة المقصورة الداخلية، وتسلط هذه السيارة الجديدة الضوء على حرص تويوتا على طرح مركبات تضم مزايا جديدة وعملية تلبي التطلعات المتنامية والمتنوعة لعملاء الشركة المميزين.



يبلغ طول مركبة تويوتا «رايز» الجديدة حوالي أربعة أمتار، ما يجعلها مثالية لمن يرغب في الاستمتاع بمساحة أمتعة أكبر ومستويات إضافية من السلامة التي لطالما عرفت بها المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب الاستفادة من القيادة السلسة التي تتميز بها المركبات المدمجة.

كما تعد مركبة تويوتا «ريز» الجديدة ملائمة للرحلات الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك للاستخدام اليومي، وقد تم تطويرها باعتبارها مركبة نشطة وعملية ومدمجة، لتوفر لعملائها حلول تنقل عالمية المستوى في جميع ظروف القيادة.

وتم تطوير جميع جوانب المركبة حديثا، بما في ذلك منصتها ونظام الدفع فيها، وذلك لتحقيق أقصى مستويات الأداء والراحة والأمان.



وقال يويتشي إيمامورا كبير المهندسين المسؤولين عن تطوير المركبة: تمثلت رؤيتنا عند تطوير مركبة تويوتا رايز في تمييزها عن باقي المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الموجودة حاليا في الأسواق، وذلك من خلال مزج التصميم الرحب والمميز للمقصورة الداخلية، مع الارتباط الموثوق لميزات القدرة على المناورة والسلامة والثبات.

وتضمن المنصة الجديدة لمركبة تويوتا «رايز» مستويات عالمية من التحكم والثبات والراحة في القيادة، فضلا عن مجموعة أخرى من المزايا المصممة بعناية لتلبية احتياجات عملاء تويوتا المميزين في المنطقة.



وتعليقا على هذه المناسبة، قال كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: يسرنا إطلاق تويوتا رايز الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تمثل هذه المركبة نوعا جديدا في الفئة المدمجة للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات.

ونحن على ثقة من أن عملاءنا سيستمتعون بوقتهم داخل مقصورتها الرحبة، سواء أثناء تنقلاتهم اليومية أو خلال رحلاتهم الترفيهية في عطلات نهاية الأسبوع.



وتتسم «رايز» بتصميم جريء ومميز في فئتها يجمع بين الأسلوب القوي للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات وشكل المركبات الصغيرة.

وتتميز واجهة المركبة الأمامية بمظهر قوي، مع صدام أمامي يتسم بالزوايا البارزة والشبك الأمامي السفلي بشكله شبه المائل. كما يعزز واجهة المركبة الأمامية أقواس العجلات التي توحي بالقوة، في حين تعكس كل من المصابيح الأمامية الأنيقة بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء LED ومصابيح الانعطاف المتسلسلة، التقنيات المتقدمة التي تزخر بها المركبة.

ومن جانبها، تحاكي مقصورة الركاب المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات ويمنحها التصميم شكلا رياضيا رشيقا. أما الجزء الخلفي، فتم وصله بزوايا الصدام لإضفاء مظهر عريض وثابت يتماشى مع تصميم مقدمة المركبة.

وتأتي المصابيح الخلفية ذات تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء LED بشكل قياسي في جميع فئات مركبة تويوتا «رايز» الجديدة.



وتوفر المقصورة الداخلية لمركبة «رايز» الجديدة مستويات عالية من الراحة والملاءمة، وذلك من خلال التفاصيل عالية الجودة، والتشطيبات باللون الأحمر التي تمنح الإحساس بالبهجة.

وبالنسبة للوحة العدادات، فقد صممت لضمان توفير مجال رؤية متميز. كما تم تصميم مكان وشكل ذراع ناقل الحركة بشكل عملي يسمح للسائق بالتركيز الكامل على الطريق.

كما تم تثبيت مفاتيح عجلة القيادة في أفضل موقع يمنح السائق تحكما بديهيا في الوسائط المتعددة ووظائف المركبة، فيما يسهل الكونسول الوسطي المضاء عملية تحديد مكان العناصر الموضوعة في الدرج. وتتميز المقاعد العريضة بوسائد طويلة ومريحة، بالإضافة إلى مساند جانبية داعمة لتوفير الراحة التامة.



وتضم المقصورة مجموعة من الميزات العملية، بما في ذلك شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات التي تأتي مدمجة مع نظام Apple CarPlay، ومنفذ USB على الوحدة الرئيسية التي تسمح للركاب بتوصيل أجهزة الوسائط الخارجية، ونظام صوتي بأربع مكبرات، فضلا عن نظام تكييف هواء قوي، ومقاعد خلفية 60/40 قابلة للطي.

إلى جانب ذلك، يحظى الأهالي بمستويات إضافية من راحة البال التي يوفرها نظام تويوتا للأمان «أيزوفيكس» ISOFIX، والذي يربط مقاعد الأطفال بإحكام.



ويحتوي الهيكل المدمج لمركبة تويوتا «رايز» الجديدة على صندوق أمتعة رحب يبلغ عرضه 1000 ملم وارتفاعه 865 ملم وطوله 755 ملم، كما يتميز بلوح سطحي متحرك قابل للتعديل لتوفير حلول تخزين متعددة مريحة تفي بمجموعة واسعة من احتياجات العملاء.

وتحظى المركبة بسعة أمتعة رائدة في فئتها تبلغ 369 لترا عندما يكون اللوح السطحي في وضعيته المنخفضة.



وكما هو الحال مع طرازات تويوتا الأخرى، تبقى السلامة في مقدمة أولويات مركبة تويوتا «رايز» الجديدة، إذ تتكامل منظومة السلامة المميزة في هذه المركبة، بما في ذلك الوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة التي تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، ونظام التحكم في ثبات المركبة VSC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC، ومصابيح الضباب الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وغيرها من الأنظمة الأخرى.



تضيف مجموعة مختارة من سبعة ألوان خارجية مستوى إضافيا من الجاذبية إلى مظهر مركبة تويوتا «رايز» المميز، بما في ذلك اللون التركوازي MM، والأبيض اللؤلؤي SE، والأحمر، والرمادي ME، والأسود، والفضي، والأصفر SE.

كما أصبح التخصيص الإضافي ممكنا مع التفرد باختيار المركبة بلونين مختلفين، إذ يمكن دمج اللون الأسود اللامع مع اللون التركوازي MM أو الأبيض اللؤلؤي SE، أو الأحمر، أو الرمادي ME، أو الأصفر SE.

كما يحظى الجزء الداخلي للمركبة بنظام ألوان أنيق يمتزج بشكل متناغم بالتنجيد الداخلي الأسود والشريط الأحمر لتزيين الحواف.

وتأتي المركبة أيضا بخيارين من العجلات ذات السبائك المعدنية، إما بمقاس 16 أو 17 بوصة بتصميمين مميزين، بينما تتميز عجلات الـ 17 بوصة بلون أسود خاص مصقول يضفي مظهرا أكثر أناقة.



محرك ثلاثي الأسطوانات



تأتي مركبة تويوتا «رايز» بخيارين من المحركات، الأول ثلاثي الأسطوانات سعة 1 ليتر مزود بشاحن توربيني يقدم تسارعا سلسا واستجابة سريعة ويولد قوة 97 حصانا و140 نيوتن-متر لعزم الدوران، والثاني محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 ليتر يمنح توازنا مثاليا بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود ويولد قوة 87 حصانا و113 نيوتن متر لعزم الدوران، ويأتي كلا المحركين مقترنين بناقل الحركة المتغير المستمر CVT، والذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات، ويوفر تسارعا قويا وسلسا منذ بدء تشغيل المركبة وعند الانطلاق بسرعات منخفضة.

ويسهم كل من هيكل المركبة عالي الصلابة ونظام تعليقها المطورين حديثا في تحقيق مستويات فائقة من التحكم والثبات والراحة في القيادة. كما تتميز المركبة بقدرتها العالية على المناورة من خلال نصف قطر دوران يبلغ 4.9 أمتار.