قال فريق «منسقو استجابة سوريا» ان أكثر من مليون ونصف المليون مدني نازح يقيمون في المخيمات العشوائية شمال غرب البلاد في مواجهة شتاء قارس بدأت عواصفه تدمر خيامهم وتغرقها منذ ايام. وفاقم من عجز هؤلاء عن تأمين أدنى احتياجاتهم اليومية، الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار المواد الغذائية ومواد التدفئة، مع عجز واضح وفجوات كبيرة بين احتياجات النازحين وعمليات الاستجابة الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية.



وحث منسقو استجابة سورية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العمل على تخفيف معاناة النازحين والعمل على إيقافها من خلال زيادة وتيرة العمليات الإنسانية في المنطقة والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الآن. تواصل عشرات العائلات السورية في محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، حياتها داخل مباني المدارس التي نزحت إليها هربا من القصف والغارات، وسط ظروف صعبة فاقمها دخول فصل الشتاء.



ومع اكتظاظ المخيمات قرب الحدود التركية، لم تجد أعداد كبيرة من المدنيين النازحين مأوى لها سوى المدارس، بعد أن هدمت الهجمات العسكرية والقصف منازلهم.



وفي تقرير لـ «الأناضول» رصد معاناة 56 أسرة سورية في مدارس شبه مهدمة هي الأخرى، يقول مهنا عبدالله، إنه نزح مع أسرته من بلدة معرة النعمان، إلى إحدى المدارس في المنطقة بريف ادلب.



وأضاف أن أولاده دائما ما يتعرضون لمشاكل صحية بسبب سوء الظروف التي يعيشون فيها.



ويلخص النازح السوري الظروف التي يتواجد فيها إلى جانب عشرات الأسر النازحة، بالقول: «نواجه الحر في الصيف، والبرد في الشتاء».



من جهتها، قالت النازحة نور همام، إنهم يلجأون للاختباء بين الشجر، خلال تنفيذ المقاتلات الروسية غاراتها على المنطقة.



وأضافت أنهم لا يملكون سوى البطانيات، للوقاية من برد الشتاء. وأردفت: «حلمي الوحيد هو امتلاك مدفأة تقي أولادي من البرد».