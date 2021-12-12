«نتنياهو أخطأ بمسارعته لتهنئة بايدن بالرئاسة، رغم كل ما فعلته له، لكن بوتين وبولسنارو حجبا التهنئة لفترة»
الرئيس الأميركي السابق ترامب، ينتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق لعدم ولائه له، ولمسارعته إلى تهنئة الرئيس بايدن بمنصب الرئاسة على عكس بوتين وبولسنارو، في حوار جديد.
«أفكر في الاستقالة من كافة وظائفي لأتفرغ للتأثير عبر وسائل التواصل، ما رأيكم؟»
إيلون ماسك، يستطلع رأي متابعيه في الاستقالة من وظائفه للتفرغ لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو غالبا ما يتبع آراء متابعيه.
«طلبت من المحكمة شهادة العزوبية واستعادة اسمها قبل الزواج»
كيم كارديشيان تتقدم بطلب رسمي إلى محكمة أميركية بطلب شهادة العزوبية، بما يعني إتمام طلاقها من كاني ويست، رغم طلبه العودة إليها.
«أصحاب الأصوات المرتفعة ينقلون الفيروس بشكل أكبر»
جون فولكنز، باحث أميركي، يؤكد في دراسة حديثة، أن الرجال أكثر نشرا للفيروس من النساء والأطفال، بفعل قوة الرئتين وارتفاع الصوت.