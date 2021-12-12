«نتنياهو أخطأ بمسارعته لتهنئة بايدن بالرئاسة، رغم كل ما فعلته له، لكن بوتين وبولسنارو حجبا التهنئة لفترة»

الرئيس الأميركي السابق ترامب، ينتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق لعدم ولائه له، ولمسارعته إلى تهنئة الرئيس بايدن بمنصب الرئاسة على عكس بوتين وبولسنارو، في حوار جديد. الرئيس الأميركي السابق ترامب، ينتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق لعدم ولائه له، ولمسارعته إلى تهنئة الرئيس بايدن بمنصب الرئاسة على عكس بوتين وبولسنارو، في حوار جديد.