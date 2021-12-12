أنجز صاروخ من صنع شركة «بلو أوريجن» أمس السبت بنجاح رحلة فضائية انطلقت من تكساس حاملة ستة ركاب بينهم لورا شيبارد تشرشلي، ابنة أول أميركي صعد إلى الفضاء، بعد 60 عاما من رحلة والدها التاريخية.

وهذه أول مرة تنقل كبسولة الصاروخ «نيو شيبارد» التي سميت كذلك نسبة إلى الأميركي الرائد في مجال استكشاف الفضاء آلن شيبارد، ركابا بكامل طاقتها، بعدما سيرت الشركة رحلتين مأهولتين سابقا لم تحملا سوى أربعة ركاب.

وضمت الرحلة أيضا شخصية أخرى من المشاهير الأميركيين هو مايكل ستراهان، أحد مقدمي البرنامج التلفزيوني الصباحي «غود مورنينغ أميركا» ولاعب كرة القدم الأميركية السابق، إضافة إلى أربعة ركاب آخرين دفعوا ثمن تذاكرهم، هم رجلا الأعمال ديلان تايلور وإيفان ديك إضافة إلى أب وابنه هما لاين وكاميرون بيس.