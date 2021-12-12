تسببت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في حالة من الجدل بين جمهورها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها حليقة الرأس، في أول حفل لها بعد انفصالها عن المطرب والموزع حسام حبيب.

وجعلت هذه الخطوة من جانب شيرين الجمهور يتساءل عن الدوافع التي جعلتها تحلق شعرها بالكامل، فيما ذهب كثيرون إلى التخمين بأنها تعاني صدمة نفسية وحالة اكتئاب بعد انفصالها عن زوجها.

وخلال حفلها الذي أقيم في أبوظبي وظهرت فيه بـ«اللوك» الجديد طالبت شيرين جمهورها بتقبلها كما هي، لافتة إلى أنها تحسنت بمظهرها الجديد، حيث قالت: «تقبلوني بشكلي ده.. أنتوا عارفين إن أنا كدة فقت».



كما علقت شيرين على الأمر على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «ليه ميكونش لوك جديد؟.. ليه ميكونش تغيير؟.. ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟.. ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني». وأضافت: «أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقائق أو تكونوا ظالمين».