كبلت مجموعة يونانية من المشككين في التطعيم ضد كورونا ناظر مدرسة ثانوية واقتادوه معهم خلال مظاهرة الجمعة.



ونظم المتظاهرون في بلدة أيجينيو بشمال اليونان احتجاجا على قواعد تلزم كل التلاميذ بارتداء الكمامات في إطار جهود البلاد لاحتواء جائحة فيروس كورونا.



وقال عمدة البلدة أناستاسيوس مانولاس أن ممثلي الادعاء يحققون مع خمسة أشخاص أشاروا إلى أنفسهم بـ «حماة الدستور» خلال التظاهرة.



وقال العمدة «هذا محض هراء»، مشيرا إلى الإفراج عن الناظر بعد فترة قصيرة من احتجازه، ولكنه لايزال يعاني من صدمة.



وانتقدت الحكومة المركزية أيضا في أثينا الواقعة.



يشار إلى أن «حماة الدستور» هم مجموعة راديكالية للمتشككين في اللقاح في اليونان.

وقال البعض إن جائحة فيروس كورونا يمكن السيطرة عليها باستخدام الزعتر.