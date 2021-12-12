الدوحة ـ فريد عبدالباقي



بلغ منتخب مصر الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليا في العاصمة القطرية حتى 18 ديسمبر الجاري، بعد فوزه على منتخب الأردن بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس على ستاد الجنوب المونديالي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.



وحسم «الفراعنة» تذكرة عبوره إلى الدور المربع الذهبي بعد أن نجح تحويل تأخره بهدف إلى 3 أهداف، في لقاء امتد إلى شوطين إضافيين.



وقد باغت «النشامى» نظيره المصري بهدف مبكر عن طريق لاعبه يزن النعيمات في الدقيقة 13، بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مصر محمد الشناوي، وسط حالة ارتباك واضحة للاعبي مصر مما سمح للأردن بالتحكم في اللقاء واضاعة اكثر من فرصة خطيرة.



وضغط لاعبو منتخب مصر بشراسة من أجل إدراك التعادل، حيث نجح بعد محاولات خجولة في إنهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بعد أن سجل مهاجمه مروان حمدي عندما حول تمريرة زميله أحمد سيد «زيزو» فأودعها برأسية جميلة في الدقيقة 1+45.



واستمر التعادل الإيجابي في الشوط الثاني حتى لجأ المنتخبين إلى الشوطين الإضافيين والذي ابتسم الحظ فيه لمنتخب مصر عندما سجل البديل أحمد رفعت الهدف الثاني بالدقيقة 100 من الشوط الأول الإضافي عندما نجح في استغل تمريرة زميله البديل الآخر محمد شريف فيما سجل البديل الاخر مروان داود هدف المنتخب المصري الثالث في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاضافي الثاني.



وحاول لاعبو الأردن إدراك التعادل لكن ببسالة مدافعي منتخب مصر حالت دون تحقيق ذلك، لينهي اللقاء بفوز مصر وتأهلها إلى الدور نصف نهائي لمواجهة منتخب تونس مساء الأربعاء المقبل على ستاد 974، والذي نجح في إقصاء منتخب سلطنة عمان من الدور ربع النهائي بفوزه 2-1.