سجلت مباراة قطر والإمارات أكبر حضور جماهيري لمباراة كرة القدم في قطر حيث بلغ العدد 63.439 مشجعا، متخطيا السعة الرسمية لستاد البيت البالغ 60 ألف متفرج، اذ تهافتت جماهير «العنابي» قبل ساعات من انطلاق المباراة إلى المدرجات لحجز مقاعدها والبدء بالتشجيع والهتافات والأهازيج على أنغام «الهول واليامال» التي أطربت الجميع في ستاد البيت وسط أجواء تشجيعية مثالية.



و«الهول واليامال» كلمات لازمت البحارة في زمن الغوص وعبارة رددوها فرادى وجماعات لتشكل سيمفونية رائعة تلهب المشاعر وتدفعها بالشوق للعمل الشاق وتحمل المشاق والصعوبات.