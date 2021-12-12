الدوحة- فريد عبدالباقي



أعرب المدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز عن سعادته الغامرة بتأهل «العنابي» إلى الدور نصف النهائي، مؤكدا أنه أسعد مدرب في العالم بعد تحقيق هذا الانتصار الكبير.



وأضاف: الأهم هو تحقيق الفوز في المباراة وإسعاد الجماهير التي حضرت في ستاد البيت المونديالي والتي وصلت لأكثر من 63 ألف متفرج، وتابع أن «العنابي» قدم شوطا أول مثاليا يعد واحدا من أفضل الأشواط التي خاضها مع المنتخب منذ توليه مهمة تدريبه.



وكشف عن فخره بأداء اللاعبين وبما قدموه خلال مباراة الإمارات بشكل عام، وكأس العرب بشكل خاص، موضحا أن أرقامه مع المنتخب تؤكد تطور أداء الفريق الذي تولى مهمته منذ نحو 5 سنوات، وهو ما يجعلنا نستعد بشكل أكبر لخوض غمار مونديال 2022.



الاتحاد القطري متمسك بالمدرب



هذا، وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الاتحاد القطري متمسك بسانشيز كمدير فني للمنتخب، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع المنتخب منذ تسلمه المهمة، موضحا رفضه لأي عروض قد يتلقاها خلال الفترة المقبلة. كما وعد الاتحاد القطري بمنح مكافآت ضخمة في حال تتويج «العنابي» بلقب كأس العرب.