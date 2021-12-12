اعتبر المدرب الهولندي لمنتخب الإمارات بيرت فان مارفيك، أن خسارة «الأبيض» الثقيلة أمام قطر (0-5)، أغرب تجربة مر بها في حياته.



وقال مارفيك: أعتقد أنها التجربة الأولى الغريبة والصعبة التي أمر بها طوال حياتي في ملاعب كرة القدم، بعد خسارتنا بهذه النتيجة الثقيلة، رغم أننا بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على اللقاء.



بدوره، تقدم مهاجم الإمارات علي مبخوت، بالاعتذار لجماهير بلاده بعد الخسارة الثقيلة التي ودع بها «الأبيض» البطولة.



وقال مبخوت، الهداف التاريخي للمنتخب الإماراتي والذي شارك بديلا في الشوط الثاني: «العنابي كان أفضل وأكثر جاهزية، ويستحق الفوز بعدما استفاد من أخطائنا في الشوط الأول»، مضيفا: «أعتذر لجماهير الكرة الإماراتية على هذا المستوى الذي ظهرنا به أمام قطر، وعلينا مراجعة حساباتنا قبل الجولات المتبقية من تصفيات كأس العالم 2022، لأن هناك أخطاء حدثت دون عمد».