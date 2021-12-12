قدم مدرب منتخب تونس منذر الكبير شكره إلى لاعبيه على أدائهم البطولي وتحقيقهم الفوز على سلطنة عمان والتأهل لنصف النهائي، مضيفا أن الأداء الجماعي المميز للاعبين تم ترجمته على أرضية الملعب «حيث لعبنا بروح قتالية كبيرة ونجحنا في فرض أسلوبنا على المنتخب المنافس، وموضحا أن الفريق مازال يعاني من وجود غيابات في صفوفه على رأسهم الثنائي علي معلول وياسين الشيخاوي».



من جانبه، وصف المدرب المساعد عادل السليمي لقاء عمان بالصعب، الذي تطلب جهدا كبيرا من اللاعبين، ومشيدا بالمستوى الفني العالي للاعبين والأداء المتماسك دفاعا وهجوما خلال المباراة.



وأكد السليمي أن المنتخب التونسي تعلم من درس الماضي بخسارتنا أمام سورية بنتيجة 0-2 في دور المجموعات، مؤكدا أن المنتخب حقق خطوة مهمة بالتأهل إلى النصف النهائي، وتبقى الخطوة الأهم للاعبين بمواصلة الانتصار لبلوغ النهائي. بدوره، أرجع قائد تونس يوسف المساكني التأهل إلى جماهير «نسور قرطاج» الوفية التي حرصت على الحضور بأعداد كبيرة في ستاد المدينة التعليمية لمساندة المنتخب، مشيرا الى أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في تحقيق الفوز، ومبينا أن تونس تفوقت على منتخب قوي ومنظم.