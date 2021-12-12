كشف نجوم المنتخب القطري لكرة القدم عن سعادتهم بتخطي الدور ربع النهائي بالفوز العريض على المنتخب الإماراتي 5-0، وقال اللاعب عبدالعزيز حاتم، إن الفوز كان الأهم في المواجهة أمام المنتخب الإماراتي، لافتا إلى أنه بالرغم من عدم ارتقاء العرض الجماعي إلى المستوى المأمول، لكن يبقى الأهم في هذه المواجهات هو تحقيق الفوز والعبور إلى الدور المقبل.



فيما اعتبر المدافع بسام الراوي، أن النتيجة الكبيرة لم تكن متوقعة قبل بداية اللقاء، ولكن كانت الثقة كبيرة لدى جميع اللاعبين بتقديم العرض القوي وإسعاد الجماهير القطرية.



أما زميله في خط الدفاع طارق سلمان، فقدم تهنئة إلى الجماهير القطرية بمناسبة الفوز الكبير والتأهل إلى الدور نصف النهائي، مشيدا بالجهود التي بذلها جميع اللاعبين على أرضية ستاد البيت.



وقال: «دائما المواجهات مع المنتخب الإماراتي لها طعم مختلف، وكان هدفنا منذ البداية تحقيق العلامة الكاملة وبلوغ الدور نصف النهائي ووفقنا في ترجمة الفرص التي سنحت لنا والجميع كان سعيد بالأداء والنتيجة».



بدوره، قال المعز علي الفائز بجائزة أفضل لاعب في اللقاء أنه سعيد للغاية بأنه قدمه خلال المباراة وأن هذا الفوز سوف يمنح دفعة معنوية كبيرة من أجل بلوغ المباراة النهائية وإسعاد جماهيرنا الغفيرة التي حرصت على مساندة العنابي في مباريات البطولة.



وعن تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، قال المعز: دائما نركز في المباراة أكثر من التركيز في أمور أخرى ودائما يكون لدينا العزيمة للفوز وتقديم أفضل ما لدينا وتنفيذ تعليمات المدرب، وسعداء بتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا حيث تواجد أكثر من 63 ألف متفرج ونعد بتقديم الأفضل في المباريات المقبلة.



الى ذلك، أعلن الجهاز الفني لمنتخب قطر عن انتهاء مشوار لاعب المنتخب القطري بيدرو ميغيل في بطولة كأس العرب، وذلك لإصابته بشد في العضلة الخلفية، ليغيب اللاعب عن الملاعب قرابة 3 شهور تقريبا.