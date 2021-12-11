ياسر العيلة



في لفتة تنم عن مدى التقدير لفقيد الوسط الفني والإعلامي والمجتمع الكويتي والخليجي الشاعر الشيخ دعيج الخليفة، رحمه الله، وما تركه خلفه من إرث كبير من محبة الناس ليس في الكويت فقط، بل على مستوى دول الخليج أيضا، قام أعضاء فريق مسرحية Iwish (أتمنى) التي يتم تقديمها ضمن عروض موسم الرياض بالوقوف دقيقة حداد في وقفة وفاء للراحل الذي كان قريبا من الجميع، حيث جاءت الوقفة عقب عزف السلام الوطني السعودي وقبل بداية عرض المسرحية.

بدوره صرح منتج المسرحية الفنان عبدالله عبدالرضا بأن المشرف العام عن شركة "كتويل"ومركز فنون حسن السلمان هو صاحب فكرة وقفة وفاء من قبل فريق المسرحية للراحل، خاصة ان السلمان تربطة صداقة قديمة مع الشيخ دعيج الخليفة الصباح، رحمه الله.

واضاف عبدالرضا أن فريق المسرحية تلقى خبر وفاة بوخليفة ببالغ الحزن والاسى خاصة ان الراحل كان دائما قريب من جيل الشباب من الفنانين وداعم رئيسي لهم .



الجدير بالذكر ان مسرحية "اتمنى" تعرض لليوم الثاني على مسرح بكر الشدي في البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض ومن بطولة شجون الهاجري وغدير السبتي وعبدالله عبد الرضا وفهد الصالح وناصر الدوسري وشيخة العسلاوي واخرين والمسرحية من تأليف محمد الشريدة واخراج عبدالله عبدالرضا اشراف عام حسن السلمان