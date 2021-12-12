كُرمت الإعلامية ومقدمة البرامج أنابيلا هلال بلقب أفضل شخصية إعلامية للعام 2021 خلال حفل الجوائز الذي نظمته مجلة GQ العالمية في دبي امس الاول.



وقد وقع اختيار مجلة GQ على أنابيلا هلال لكونها شخصية إعلامية أثبتت جدارتها في مجال تقديم البرامج التلفزيونية والحوارات الإعلامية، وأضخم الحفلات والنشاطات في العالم العربي.



بالإضافة لكونها سيدة أعمال ناجحة في حياتها العملية، وتأثيرها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعتبر من أكثر الإعلاميات متابعة على موقع انستغرام.



من جهة أخرى، عبرت أنابيلا عن سعادتها الكبيرة بالتكريم من قبل مجلة GQ، وحصولها على لقب أفضل شخصية إعلامية 2021، خاصة أن سنة 2021 كانت مليئة بالصعوبات والتحديات لكنها تمكنّت من العثور على النجاح خلالها.



وقد توجهت بالشكر لجميع القيمين على الحفل، وكل من دعمها في مسيرتها المهنية، حيث خصت بالشكر شركة هيومانجمت التي تدير أعمالها.