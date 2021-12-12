أعلنت السلطات السورية عن ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش المخدر على الحدود السورية -الأردنية كانت معدة للتهريب إلى الخارج.



وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» نقلا عن مصدر في الجهات المختصة قوله: «من خلال المتابعة الدقيقة قمنا بمصادرة عشرات الكيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر مع مئات آلاف حبوب «الكبتاغون» المخدر كانت معدة للتهريب إلى خارج سورية عبر الحدود السورية -الأردنية في المنطقة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء».



وأضاف المصدر ان الجهات المختصة عملت على توقيف بعض المهربين وتعمل على متابعة آخرين لتوقيفهم وتقديمهم للجهات القضائية المعنية.