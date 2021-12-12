مفرح الشمري



منذ 30 عاما وأنا أعرف الراحل الشيخ دعيج الخليفة، الرجل البشوش وصاحب الابتسامة التي لا تمل منها.

لم يستغل الراحل الشيخ دعيج الخليفة اسم عائلته او مكانته في التعامل مع الناس بل كان يتعامل معهم بكل حب وكأنه واحد منهم، تجده في افراحهم واحزانهم اول الحاضرين على الرغم من مشاغله الكثيرة، يساعد كل من يلجأ إليه سواء مواطن او مقيم على هذه الارض الطيبة دون كلل او ملل.

«بوخليفة» كان دائم السؤال عن اصدقائه سواء من خلال «مسجاته الصباحية» او بالاتصال الهاتفي، لأنه يقدر معنى الصداقات الانسانية الخالية من أي مصلحة.

وهو لم يرفع اي دعاوى قضائية على أحد حتى عند تعرضه للإساءة، ودائما كان يقول لي «خلهم يقولون اللي يقولونه الله يهديهم، فأنا عمري ماراح أرفع قضية على مواطن كويتي لان أهل الكويت تاج على راسي».

الله يرحمك يا بوخليفة، ويلهم أهلك ومحبيك الصبر، ويدخلك فسيح جناته.