تأهل المنتخب الجزائري إلى نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم ولملاقاة منتخب قطر البلد المضيف، وذلك بعد تغلبه على نظيره المغربي بركلات الترجيح (5-3)، بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين في «ديربي مغاربي» كان قمة في الإثارة والندية.



جاء الشوط الأول متكافئا بدرجة كبيرة، حيث بادر «محاربو الصحراء» بتهديد مرمى الحارس المغربي أنس الزنيتي، عبر عدة هجمات متنوعة بغية تسجيل هدف السبق، لكن لم يكتب لها النجاح، فيما تكفل حارس الجزائر رايس مبولحي في إبطال رأسية لاعب الوسط وليد الكرتي (27)، حاول بعدها عبد الإله الحافيظي تجربة حظوظه بالتسديد من خارج منطقة الـ 18 لكن مبولحي كان بالمرصاد مجددا.



في المجمل لم يتسم الشوط الأول بالركون إلى الدفاع وانتظار خطأ من الخصم، فقد فقد سعى كلا الفريقين للتسجيل، لكن عاب كلاهما عدم التركيز أمام المرمى، لينتهي بتعادل سلبي يعكس المستوى العام لأداء الفريقين.



ثم بادر الجزائر بالهجوم بغية خطف هدف التقدم، اقترب من مرمى المغرب لكن يقظة حارس «أسود الأطلس» الزنيتي كانت حاضرة، وأبقت النتيجة على حالها، لكن محاولات يوسف البلايني وزملائه لم تتوقف حتى جاءت الدقيقة 59 عندما احتسب الحكم دانيلو ريكاردو سيمون ركلة جزاء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ليفتتح ياسين براهيمي أهداف المباراة، التي انقلبت رأسا على عقب، وإثارة وندية، ولم يلبث المنتخب المغربي حتى عادل النتيجة بواسطة رأسية متقنة من محمد النهيري غير المراقب (62)، وكاد كريم البركاوي ان يضيف الهدف الثاني لـ «أسود الأطلس»، لكن الحارس المتألق رايس مبولحي كان له بالمرصاد (68)، وحاول الفريقان جهدها لتسجيل الهدف الثاني والتأهل لكن دون جدوى لتذهب المواجهة إلى شوطين إضافيين.



استغل يوسف الفلايني تقدم الحارس المغربي الزنيتي من مرماه، ليعاقبه بتسديدة بعيدة المدى سكنت شباكه (102) مسجلا هدف التقدم لفريقه، ورفض «أسود الأطلس» الخروج بهزيمة في الشوطين الإضافيين، ليتمكن بعد عدة محاولات من معادلة النتيجة بواسطة رأسية بدر بانون (111)، لتذهب المواجهة المثيرة إلى ركلات الترجيح الحاسمة التي انتهت لصالح «محاربي الصحراء».