قال سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم العبدالله، ان السفارة لم تتلق اي معلومة بشأن اصابة اي مواطن في الاعاصير الاخيرة حتى الان فيما دعا المواطنين هناك الى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

جاء ذلك في بيان لسفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد، بعد 30 إعصارا شهدتها ولايات أركنساس وإلينوي وكنتاكي وميسوري وميسيسيبي وتينيسي.

ووفقا للبيان اوضح الشيخ سالم ان السفارة على تواصل مع الجهات المختصة لمتابعة اي تطور ، مؤكدا ان السفارة والقنصليات العامة في مدينتي لوس انجلوس ونيويورك والمكاتب الفنية الملحقة يقومون بمتابعة حثيثة للإطمئنان على الطلبة والمواطنين المتواجدين في هذه المدن.

وفي هذا الصدد تحث السفارة المواطنين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها ومع المكاتب الفنية الملحقة وذلك على الأرقام التالية:

o ‎سفارة دولة الكويت 12022620758+

o القنصلية في نيويورك +19172426688

o القنصلية في لوس أنجلوس +13102793644

o ‎المكتب الثقافي 12023642104+

o المكتب الصحي 12023202415+

o المكتب العسكري +12028180666