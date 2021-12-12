أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، عن اعتزازه واعتزاز محافظة الاحمدي بذوي الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، مشيرا إلى أنهم وانهم كانوا ومازالوا مكوناً فاعلاً في برامج وانشطة المحافظة.

ولفت الخالد إلى أن السنوات الماضية شهدت الحضور اللائق بهذه الفئة العزيزة علينا جميعا وهذا استحقاقهم ، لتوالى انجازاتهم على الصعد كافة، مستحضرا في هذا المقام الرعاية السامية التي توليها قيادتنا الرشيدة وحكومة دولة الكويت لأبنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة ، وهذه الرعاية تتوسع يوما بعد يوم من خلال الجهات المعنية بشؤونهم على الصعيدين الرسمي والاهلي والتطوعي ايضاً.



وخلال حضوره ورعايته لـ "يوم محافظة الاحمدي الثالث للوفاء لذوي الاعاقة" الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وبدعم من مجمع كويت ماجيك وبنك برقان وشركة خدمات حقول النفط والغاز ، تحت شعار "إبداعات وهمم" ، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة، جال الخالد على "بوثات" الجهات المشاركة التي وصلت الى نحو 20 جهة رسمية واهلية وتطوعية، مبديا اعجابه بتنوع المشاركات وحرص المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم من ابداعات ومهارات ومنتجات يدوية وفنية وتراثية ، متوجها بالشكر والتقدير للجهات الداعمة والمشاركة ولاصحاب المبادرات وللقائمين على تنظيم هذا الملتقى المتميز في دورته الثالثة ، متطلعا الى ان يحقق الاهداف المرجوة منه في تحقيق التواصل الفاعل والدمج المستهدف لذوي الاعاقة مع فئات المجتمع الاخرى العاملة والمنتجة والمبدعة .



ومن جانبها أعربت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالإنابة هنادي المبيلش، عن سعادتها بالتعاون مع محافظة الاحمدي لتنظيم هذه الفعالية المتميزة ، مؤكدة أن هدف جميع الجهات المشاركة هو دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع وتمكينهم من خلال الانشطة الرياضية والترفيهية التي لمسناها بشكل واضح خلال جولتنا على المشاركين.

واوضحت المبيلش ان ديسمبر هو شهر حافل بالعديد من الاحتفالات الخاصة بهذه الفئة عالميا ومحليا ، وفي مقدمتها اليوم العالمي للمعاقين مشيرة الى العديد من الاحتفاليات والمعارض التي تبرز ابداعات ومهارات ابنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات.







