أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، أن انجاز مشروع (جنوب سعد العبدالله) جاء ثمرة لتعاون السلطتين وتكاتف الجهات الحكومية المختلفة.

جاء ذلك في تصريح صحافي للشايع بمناسبة إجراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم الأحد، القرعة على الدفعة الأولى من الضاحية الأولى للقسائم الحكومية بمشروع جنوب سعد العبدالله بمساحة 400 متر للقسيمة الواحدة.

وأوضح أنه نتيجة لتضافر الجهود واجتماعات مكثفة لمجلس الوزراء ومتابعة دقيقة لبرنامج إزالة العراقيل كافة وتعاون مختلف الجهات الحكومية "خرجنا بهذا الانجاز اليوم" موجها الشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء على ما قام به من دور في مجلس الوزراء بخصوص هذا المشروع.

وأعرب الوزير الشايع عن الشكر للوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي وكادر (السكنية) الذين لم يدخروا جهدا في تسريع وتيرة التوزيع وتوفير الجهد والوقت على المواطنين لتسليمهم قسائمهم في أسرع وقت ممكن.