عقدت لجنة شؤون الشباب والرياضة اجتماعها اليوم، لمناقشة قانون الاستثمار الرياضي والاحتراف الكامل وتعديل القوانين رقم 87 لسنة 2017 و97 لسنة 2015 بشأن الرياضة وإنشاء الهيئة العامة للرياضة.

وكشف مقرر اللجنة النائب مبارك العجمي في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة عن توافق بشأن تعديل القوانين المشار إليها بما يتواءم مع تطلعات وآمال الشباب الرياضي الكويتي، والقوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على شمول قانون الاحتراف الرياضي على الإداريين والمدربين والحكام، معرباً عن أمله في أن تقر هذه التعديلات لتكون الانطلاقة الحقيقية للرياضيين الكويتيين.