تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي طرح أغنية سنجل "قلبي على قلبه"على اليوتيوب قريبا .

وقالت نوال الزغبي - في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام إنها ستطرح أغنية " قلبي على قلبه" قريبا" ، مشيرة إلى أن الأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي.

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتمنوا لها النجاح والتوفيق ، وقالوا إن الأغنية جاءت في وقتها وهي رومانسية للشتاء.

وكانت نوال الزغبي قدمت جزءا صغيرا من الأغنية خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية قبل شهور.

يشار إلى أن النجمة نوال الزغبي طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "القوية"، من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سلیمان، وتوزيع جیمي حداد.