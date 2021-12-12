توج فريق نيويورك سيتي بلقب كأس الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية فجر الأحد على بورتلاند تيمبرز 4 2/ بركلات الجزاء الترجيحية على استاد يانكي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم فالنتين كاستيلانوس بهدف لنيويورك سيتي في الدقيقة 41 وأدرك فيليبي مورا التعادل لبورتلاند في الوقت بدل الضائع للمباراة.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي لكنه لم يشهد حدوث جديد لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها نيويورك لصالحه.

وصعد نيويورك إلى نهائي كأس الدوري الأمريكي بعد فوزه بلقب القسم الشرقي على حساب فيلادلفيا في الوقت الذي فاز فيه بورتلاند بلقب القسم الغربي على حساب ريال سالت ليك.