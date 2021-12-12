تستضيف العاصمة السعودية الرياض بعد غدٍ الثلاثاء حدثًا كرويًا غير مسبوق، يتضمن مواجهة فريدة من نوعها بين الفريقَين العريقين: برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، تحت اسم "كأس مارادونا" تكريمًا للاعب دييغو أرماندو مارادونا، الذي يصنفه كثيرون على أنه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن البطولة تقام لتكريم لأسطورة الكرة العالمية، دايجو ارماندو مارادونا الذي صعد من مدينة بوينس آيرس إلى النجومية، كأبرز لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث شهد العالم مشاعر حزنٍ عميقة عقب خبر وفاته التي تصدرت عناوين جميع الصحف قبل عام من الآن.

وقدم مارادونا أفضل أداء فردي في تاريخ كأس العالم في المكسيك عام 1986م، كما عُرف عنه فوز أي فريق يشاركه اللعب، وكانت تحظى معظم الفرق التي يشارك فيها مارادونا بالتميز والشعبي، حيث بدأ مسيرته الرياضية مع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني موسم 1981 - 1982م، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني الذي لعب معه موسمين حتى 1984م، ثم انتقل مرة أخرى إلى نابولي الإيطالي الذي بقي معه حتى عام 1991م، وانتقل بعد مدة قصيرة إلى نادي إشبيلية، ثم عاد مرة أخرى إلى ناديه الأول الذي بقي بين صفوفه حتى اعتزاله عام 1997م.

ويتفق الكثيرون من عشاق كرة القدم حول العالم على أن مارادونا وميسي أفضل لاعبي كرة قدم في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.